Рада рассмотрит законопроект о штрафах за публичное использование российской музыки

Под запрет в том числе попадает демонстрация музыкальных фонограмм, видеограмм, клипов, их элементов и других произведений

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Законопроект, предполагающий взимание штрафов за использование в публичных местах музыки на русском языке, зарегистрирован в Верховной раде. Текст проекта опубликован на сайте парламента Украины.

"Публичное использование, <…> публичная демонстрация <…> музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, влечет наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан", - говорится в документе, предусматривающем внесение изменений в закон об административных правонарушениях в сфере торговли, услуг и финансов.

Законопроектом также предусматривается взыскание штрафа в размере 1 000 или 1 500 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан в случае повторного административного правонарушения.

19 июня 2022 года Верховная рада запретила публичное исполнение российских музыкальных произведений и гастроли российских артистов на Украине.

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания тотальной дерусификации.