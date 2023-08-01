Американские дипломаты и представители движения "Талибан" договорились продолжить контакты

Они провели переговоры в Дохе

ДУБАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане летом 2021 года, и американские дипломаты условились во время встречи в Дохе продолжить консультации по вопросам безопасности. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганском правительстве.

По его словам, "делегации Афганистана и Соединенных Штатов договорились продолжить встречи в будущем". Как отметил источник, на переговорах в столице Катара также присутствовали представители Великобритании, которые обсуждали с талибами вопрос освобождения сограждан, задержанных в Афганистане.

30-31 июля делегация афганского временного правительства, сформированного движением "Талибан", провела переговоры с официальными лицами США в Дохе. Согласно заявлению Госдепартамента, американскую делегацию возглавляли спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст и спецпосланник по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири. Стороны обсудили вопросы безопасности, борьбы с производством наркотиков, а также экономическую и гуманитарную ситуацию.

Представители США на переговорах с талибами признали, что количество крупных террористических атак против афганских граждан сократилось, и отметили "неизменное обязательство "Талибана" не позволять использовать территорию Афганистана для того, чтобы угрожать США и их союзникам". Кроме того, дипломаты потребовали "немедленного и безусловного освобождения задержанных американских граждан", подчеркнув, что "эти задержания представляют собой серьезное препятствие на пути к позитивному взаимодействию".

С 2013 года в Катаре находится политический офис "Талибана". После захвата власти в Афганистане в конце лета - начале осени 2021 года талибы несколько раз направляли делегации в Доху, где проводили консультации с представителями Евросоюза, Великобритании, Италии, Китая, США, Японии и ряда других государств, а также международных организаций. Легитимность сформированного талибами временного правительства пока не признала ни одна страна.