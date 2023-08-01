Марокко отвергает провокационные действия на оккупированных палестинских территориях

Глава МИД Насер Бурита отметил, что страна выступает за мирный процесс

РАБАТ, 1 августа. /ТАСС/. Марокко подтверждает свою позицию в пользу мира как стратегического выбора для урегулирования израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита, сообщает во вторник газета Le Matin.

"Королевство поддерживает мирный процесс, направленный на достижение справедливого, прочного и всеобъемлющего урегулирования, позволяющего братскому палестинскому народу восстановить свои законные права и создать свое независимое, жизнеспособное и суверенное государство со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с формулой [сосуществования] двух государств [палестинского и израильского]", - отметил глава МИД.

"Марокко подтверждает свое неприятие всех предосудительных провокационных действий, односторонних мер и шагов, направленных против оккупированных палестинских территорий, Иерусалима и мечети Аль-Акса", - продолжал Бурита.

"Вопрос о Палестине и Иерусалиме был и останется делом всех марокканцев - короля, правительства и народа, а также основным направлением политических, дипломатических и гуманитарных действий, осуществляемых Марокко под руководством короля, председателя Комитета по Иерусалиму", - подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Марокко выступает за достижение урегулирования палестинского вопроса в соответствии с принципом сосуществования двух государств - Государства Израиль и независимого Государства Палестина в границах июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы "Города трех религий" - Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлено сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как сосредоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.