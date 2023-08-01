Депутат потребовала от властей Молдавии прекратить давление на Гагаузию

Марина Таубер сообщила, что председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов и некоторые депутаты парламента автономии подверглись шантажу

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Депутат парламента Молдавии, вице-председатель запрещенной Конституционным судом партии "Шор" Марина Таубер призвала президента Майю Санду и ее Партию действия и солидарности (ПДС) прекратить давление на Гагаузию.

"Преступный режим Санду-ПДС, управляемый извне, снова оказывает беспрецедентное давление на жителей Гагаузии и страну в целом, прибегая к шантажу и политическому давлению на гагаузских политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Призываю прекратить этот произвол", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Она сообщила, что председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов и ряд депутатов парламента автономии подверглись шантажу. Из-за этого, по ее словам, было заблокировано утверждение нового состава исполкома, который представила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

"Нельзя поддаваться шантажу, а важно оставаться сильными и бороться. Именно за свою борьбу в Гагаузии я была арестована 1 мая. Мы ради будущего Гагаузии не сдались и перетерпели сложности", - добавила Таубер. Она обратила внимание, что Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, как этого требует законодательство страны. После этого парламент Гагаузии 28 июля отложил утверждение нового исполкома.

Таубер выразила надежду, что представители законодательной власти автономии смогут найти выход из сложившейся ситуации и команда Гуцул будет утверждена. Ранее лидер партии "Шор" Илан Шор обвинил Санду и спикера парламента Игоря Гросу в том, что они угрожали Гуцул и Константинову.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул, которая 27 июля представила состав исполкома автономии, который должен одобрить местный парламент. После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей.

Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул. После этого выборы признала законными Апелляционная палата Комрата. 19 июля прошла инаугурация Гуцул, на которую отказалось приехать высшее руководство Молдавии.