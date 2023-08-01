Военные Сальвадора заблокировали приграничный с Гондурасом регион для поиска членов банд

Департамент Кабаньяс будет заблокирован до тех пор, пока не задержат всех участников вооруженных группировок

ГАВАНА, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы и полиция Сальвадора заблокировали департамент Кабаньяс на севере республики, который граничит с Гондурасом, для поиска членов вооруженных группировок, которые переместились в регион с целью скрыться от правосудия. Об этом заявил президент Сальвадора Найиб Букеле.

"С сегодняшнего утра 7 тыс. солдат и 1 тыс. полицейских установили защитный кордон вокруг территории департамента Кабаньяс, <...> чтобы не допустить выхода членов банды из региона и перекрыть все линии снабжения террористических групп. В последние недели в результате нашей войны с бандами Кабаньяс стал местом с наибольшим количеством террористических ячеек, которые планировали укрыться в сельских районах", - написал он в Twitter.

Глава государства отметил, что население провинции и туристы "могут быть спокойны и в нормальном режиме заниматься своими делами". По словам Букеле, кордон будет установлен до тех пор, пока не будут найдены все члены банд.

В марте 2022 года власти страны ввели режим чрезвычайного положения для борьбы с преступностью. По данным властей, правоохранительные органы задержали как минимум 61 тыс. членов различных банд, в том числе 900 главарей. Усилия властей привели к тому, что в 2022 году число убийств сократилось более чем вдвое, до 495 случаев, при этом 65% из них были совершены до введения режима ЧП.