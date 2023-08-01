Пентагон не видит свидетельств причастности ЧВК "Вагнер" к перевороту в Нигере

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер уточнил, что такие выводы основываются на различных факторах

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США не видит ничего, что указывало бы на причастность ЧВК "Вагнер" к военному перевороту в Нигере. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Исходя из имеющейся у нас информации, мы не видим никаких указаний на то, что "Вагнер" сыграл [какую-либо] роль в этом конкретном случае", - сказал он.

Райдера попросили уточнить, на чем именно основывается утверждение американского оборонного ведомства: на отсутствии доказательств или на наличии свидетельств непричастности ЧВК к перевороту. "Оно основывается на ряде различных факторов", - ответил пресс-секретарь Пентагона.

Ранее во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит свидетельств того, что Россия каким-либо образом причастна или несет ответственность за происходящее в Нигере.