На Кипре создадут региональный центр по борьбе с лесными пожарами

Это должно укрепить отношения республики с Иорданией и другими странами региона, считают в правительстве

НИКОСИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Региональный центр по борьбе с лесными пожарами будет создан на Кипре. Об этом сообщила канцелярия главы кипрского государства Никоса Христодулидиса по итогам его переговоров с королем Иордании Абдаллой II в Аммане.

"И без того превосходные двусторонние отношения наших стран расширяются в областях, представляющих взаимный интерес, таких как туризм, инвестиции, оборонное сотрудничество, возобновляемые источники энергии, а также иммиграция, где обе страны сталкиваются с серьезными проблемами. Особое значение придаем совместной инициативе по созданию на Кипре регионального центра по борьбе с лесными пожарами", - отмечается в заявлении официального представителя правительства Константиноса Летимпиотиса.

По его словам, создание такого центра в Восточном Средиземноморье еще больше подчеркнет роль Кипра и укрепит и без того тесные отношения с Иорданией и другими странами региона. В числе меморандумов о сотрудничестве профильные министры двух стран подписали техническое соглашение об оказании помощи в борьбе с пожарами в чрезвычайных ситуациях. Из-за аномальной жары несколько стран южной Европы столкнулись с сильными пожарами. Наиболее крупные были зафиксированы на греческом острове Родос.

Христодулидис также отметил, что Кипр как государство - член ЕС будет способствовать оказанию дальнейшей поддержки Иордании со стороны Евросоюза в решении проблем, связанных с большими миграционными потоками.