Словакия получила шесть предложений о покупке ЗРК на замену переданного Украине С-300

Предполагается, что контракт на поставку комплекса заключат до 30 сентября

БРАТИСЛАВА, 1 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Словакии получило предложения от шести стран по запросу о покупке зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) системы ПВО, который должен заменить переданный в дар Украине ЗРК С-300. Об этом сообщил новостной портал Pravda со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марию Прецнер.

По его данным, Минобороны обратилось с запросом о возможности приобретения ЗРК к 11 государствам. К концу июля предложения поступили от 6 из них. Какие именно страны ответили Братиславе, не уточняется.

Эти предложения, включая технические характеристики и цены, будут рассматриваться экспертами министерства обороны в августе. Решение должно быть принято в сентябре. Согласно данным портала, министр обороны Словакии Мартин Скленар намерен заключить контракт на поставку ЗРК до предстоящих в республике 30 сентября досрочных парламентских выборов.