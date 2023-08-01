1 августа, 20:49
Военная операция на Украине

Politico: США могут объявить о новом выделении военной помощи Украине на следующей неделе

AP Photo/ Alex Brandon, архив
© AP Photo/ Alex Brandon, архив

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Вашингтон может объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Киеву в начале следующей недели. Об этом сообщила газета Politico.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 1 августа 2023 года

Она напоминает, что в последний пакет военной помощи Украине от администрации президента США Джо Байдена вошли "дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы" на $400 млн. Пентагон ожидает, что о новом транше будет объявлено в начале следующей недели, указывает издание. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация