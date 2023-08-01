1 августа, 20:54,
обновлено 1 августа, 21:05

Трамп заявил, что в течение часа ему могут предъявить обвинения по делу о штурме Капитолия

Александр Щербак/ ТАСС
Дональд Трамп
© Александр Щербак/ ТАСС

Экс-президент Соединенных Штатов считает, что это будет сделано с целью вмешаться в предстоящие президентские выборы

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что в ближайшее время ему могут быть предъявлены обвинения по делу о состоявшемся 6 января 2021 года штурме Капитолия.

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"Я слышал, что ненормальный [спецпрокурор] Джек Смит с целью вмешательства в президентские выборы 2024 года в 17:00 (00:00 мск) предъявит мне, вашему любимому президенту, очередные надуманные обвинения", - написал он в своей социальной сети Truth Social. Ранее Трамп сообщил, что Минюст США прислал ему извещение о том, что тот является подозреваемым по делу о штурме Капитолия. 

Теги:
Трамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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