Посол Нигера в США заявил о прилагаемых усилиях для восстановления легитимности в стране

Мамаду Киари Лиман-Тингири пояснил, что существует единая международная и африканская позиция, призывающая остановить попытку государственного переворота

РАБАТ, 2 августа. /ТАСС/. Посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингири заявил, что прилагаются дипломатические усилия, чтобы вернуть военных мятежников в казармы и восстановить легитимность в африканской стране. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"Прилагаются дипломатические усилия, чтобы вернуть военных в их казармы и восстановить легитимность", - сообщил дипломат.

"Существует единая международная и африканская позиция, призывающая остановить попытку государственного переворота [в Нигере] и освободить президента [Мохамеда Базума]", - добавил Лиман-Тингири.

"Власти двух стран, которые отвергли решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS - прим. ТАСС), нелегитимны, потому что они пришли в результате государственного переворота", - продолжал посол, имею в виду Буркина-Фасо и Мали.

Ранее в интервью "Би-би-си" посол Нигера в США дал понять, что возможен вариант военного вмешательства для возвращения власти президенту Базуму. "Я бы хотел надеяться и желал бы мирного решения, при котором хунта образумится, а власть будет возвращена президенту Базуму и парламенту, избранным на честных и прозрачных выборах. Но, если этого не случится, я не исключаю ни одного решения, которое позволит восстановить демократию в моей стране", - отметил дипломат.

Заявление Буркина-Фасо и Мали

31 июля власти Буркина-Фасо и Мали обнародовали совместное заявление, в котором отмечалось, что "любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали". Они пообещали "принять меры самообороны в поддержку ВС и народа Нигера".

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали в своем заявлении выразили солидарность с "братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки". Они осудили введение санкций ECOWAS против Нигера, заявив, что такие меры лишь "усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма".

Заявление Мали и Буркина-Фасо стало реакцией на коммюнике стран ECOWAS, принятое 30 июля в ходе саммита в Абудже, в котором те потребовали в течение недели восстановить в правах избранного президента Нигера Базума, пообещав в противном случае "принять все меры" вплоть до "использования силы". В Уагадугу и Бамако предупредили, что "любая военная интервенция против Нигера приведет к выходу Буркина-Фасо и Мали из ECOWAS".

ECOWAS создали весной 1975 года страны Западной Африки. Организация объединяет 15 государств региона. Членство Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали, где за последние несколько лет власть захватили военные, приостановлено.