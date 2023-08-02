Госдеп одобрил возможную модернизацию РСЗО Финляндии на $395 млн

Хельсинки ранее запросили усовершенствование имеющихся реактивных систем залпового огня M270A1 до M270A2

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Госдепартамент разрешил возможную сделку по модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО) Финляндии на $395 млн. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении агентства, власти Финляндии ранее запросили модернизацию имеющихся РСЗО M270A1 до M270A2. Это включает в себя установку новых систем связи, управления боем и различного оборудования.

"Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе", - подчеркивается в документе.

Американская администрация уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. В случае ее одобрения в число основных подрядчиков войдет компания Lockheed Martin.