1 августа, 21:22,
обновлено 1 августа, 21:44

Суд засекретил имена обвиняемых по делу о штурме Капитолия в 2021 году

AP Photo/ John Minchillo, архив
© AP Photo/ John Minchillo, архив

Пока неясно, когда информация будет рассекречена, передает CNN

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Большое жюри в Вашингтоне выдвинуло обвинения по делу о штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа, но суд принял решение сохранить их пока в тайне, имя бывшего президента США не называлось. Об этом сообщил телеканал CNN.

Читайте также
NBC: Минюст США предъявил Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме КапитолияТрамп назвал вмешательством в выборы статус подозреваемого по делу о штурме КапитолияТрамп заявил, что его адвокатов не уведомляли о подготовке обвинений по делу 6 января

Пока неясно, когда информация будет рассекречена. Это может произойти уже по факту вызова на заседание большого жюри, когда обвинения будут формально предъявлены. Суд также может принять решение опубликовать текст раньше, в том числе по запросу журналистов.

Пресс-служба Трампа уже отреагировала на последние события, выразив мнение, что предъявление обвинений бывшему президенту США стало попыткой вмешаться в выборы 2024 года со стороны администрации действующего главы государства Джо Байдена.  

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация