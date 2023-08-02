Суд засекретил имена обвиняемых по делу о штурме Капитолия в 2021 году

Пока неясно, когда информация будет рассекречена, передает CNN

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Большое жюри в Вашингтоне выдвинуло обвинения по делу о штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа, но суд принял решение сохранить их пока в тайне, имя бывшего президента США не называлось. Об этом сообщил телеканал CNN.

Пока неясно, когда информация будет рассекречена. Это может произойти уже по факту вызова на заседание большого жюри, когда обвинения будут формально предъявлены. Суд также может принять решение опубликовать текст раньше, в том числе по запросу журналистов.

Пресс-служба Трампа уже отреагировала на последние события, выразив мнение, что предъявление обвинений бывшему президенту США стало попыткой вмешаться в выборы 2024 года со стороны администрации действующего главы государства Джо Байдена.