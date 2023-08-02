Саудовская Аравия и Кувейт объединят усилия в переговорах с Ираном по демаркации границ

Источник рассказал, что фактически диалог будет вести Эр-Рияд, представляя интересы обеих стран в споре с Тегераном

ДУБАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Кувейт намерены выступать единой стороной в переговорах с Ираном по демаркации морских границ, которая должна разрешить принадлежность спорного месторождения Эд-Дурра в Персидском заливе. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Эр-Рияде.

"Если Иран согласится на переговоры по демаркации морских границ, то они, по сути, будут двусторонними. Это означает, что Саудовская Аравия и Кувейт будут выступать как единая сторона переговоров", - сказал источник.

Как подчеркнул собеседник агентства, фактически переговоры будет вести Эр-Рияд, представляя интересы обеих стран в споре с Тегераном о принадлежности месторождения. По его словам, власти Саудовской Аравии не рассматривают формат трехсторонних переговоров, поскольку считают, что на фоне недавней нормализации отношений между Эр-Риядом и Тегераном могут оказать на исламскую республику больше влияния, чем Кувейт.

21 марта 2022 года Кувейт и Саудовская Аравия достигли соглашения о разработке и эксплуатации месторождения Эд-Дурра, расположенного в нейтральной зоне на границе двух государств в Персидском заливе. Стороны планируют добывать на месторождении 28,3 млн куб. м природного газа, а также 84 тыс. баррелей газового конденсата в сутки. Соглашение предполагает, что объемы добычи будут разделены поровну между двумя странами в соответствии с установленными морскими границами. В то же время Тегеран заявил о своих правах на месторождение и осудил соглашение между Саудовской Аравией и Кувейтом.

5 июля Эр-Рияд призвал Тегеран начать переговоры по демаркации морской границы в районе спорного газового месторождения. Как заявил 27 июля министр нефти Кувейта Саад Хамад аль-Баррак, страна начнет его разработку до демаркации морской границы с Ираном. 30 июля министр нефти исламской республики Джавад Оуджи допустил возможность совместной эксплуатации месторождения.