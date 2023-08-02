В Южной Осетии объявили фотоконкурс к 15-летию признания независимости республики Россией

Отправить работу можно до 16 августа

ЦХИНВАЛ, 2 августа. /ТАСС/. Республиканский центр народного творчества при Министерстве культуры Южной Осетии объявил фотоконкурс, приуроченный к 15-летию признания независимости республики Россией. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры закавказской республики.

"Центр народного творчества объявил о приеме работ на фотоконкурс "Южная Осетия - 2023". В этом году большинство номинаций связаны с юбилеем - 15-летием признания независимости Южной Осетии Россией. Конкурс пройдет в трех номинациях: "Пейзаж", "15 лет под мирным небом" и "Ровесники Победы", - сказали в пресс-службе.

В Минкультуры уточнили, что стать участниками конкурса могут как профессионалы, так и любители без возрастных ограничений. Конкурсанты должны представить свои работы в формате А4. Фотографию необходимо подписать, указать место и дату съемок и приложить к ней анкету участника. Работы будут приниматься до 16 августа. Награждение победителей пройдет 26 августа в рамках празднования 15-летия признания независимости Южной Осетии Россией.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневных боевых действий погибли более 1 тыс. человек, в том числе 72 российских военнослужащих. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.