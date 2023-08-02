Военный комитет ЭКОВАС проведет экстренную встречу по Нигеру

Она пройдет в столице Нигерии

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Комитет высших военных руководителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведет с 2 по 4 августа экстренное заседание по ситуации, складывающейся в Нигере.

Как говорится в распространенном ЭКОВАС сообщении, встреча пройдет в столице Нигерии Абудже.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ЭКОВАС потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить и восстановить в должности президента Мохамеда Базума, снова установить конституционный порядок в стране. Государства ЭКОВАС дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований. Сообщество пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило "использования силы".