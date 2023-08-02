В МИД Сирии заявили, что санкции имеют катастрофические последствия для граждан республики

Также глава МИД страны отметил, что санкции Запада отрицательно скажутся и на жителях Ирана

БЕЙРУТ, 2 августа. /ТАСС/. Санкции, введенные Западом в отношении Сирии и Ирана, имеют катастрофические последствия для простых граждан этих стран. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в ходе встречи в Тегеране с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

По словам министра, которые приводит агентство SANA, санкционные меры "противоречат международному гуманитарному праву и оборачиваются катастрофой для жизни [сирийского и иранского] народов, особенно детей и женщин".

В свою очередь Раиси высоко оценил стойкость сирийцев и руководства страны перед лицом обрушившихся на республику бед, подчеркнув необходимость ухода из Сирии всех незаконно находящихся на ее территории иностранных сил и полного восстановления суверенитета сирийского государства. Он также отметил важность дальнейшего развития отношений между Дамаском и Тегераном в различных областях.