Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам

Бывшего президента США вызвали в федеральный суд 3 августа

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп вызван в федеральный суд 3 августа, ему предъявлены обвинения по четырем пунктам.

Как следует из судебного документа, большое жюри присяжных сочло достаточными предоставленные властями улики для предъявления следующих обвинений: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью фальсификации показаний свидетелей", "сговор против прав американских граждан", "воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству".

Из документа также следует, что "вечером 6 января" 2021 года Трамп и его сообщники "попытались использовать насилие и хаос на Капитолийском холме, чтобы на основе ложных заявлений о случаях фальсификации в ходе выборов убедить законодателей отложить официальное признание [их итогов]".

3 августа в 16:00 (23:00 мск) Трамп должен будет явиться в Федеральный суд столичного округа Колумбия.

Комментарий спецпрокурора

Спецпрокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа.

"Сегодня было обнародовано обвинительное заключение. В нем Дональд Трамп обвиняется в сговоре с целью мошенничества против США, лишении [некоторых] сограждан избирательных прав, а также в сговоре с целью попытаться воспрепятствовать проведению официальных процедур", - заявил Смит. Он выступил во вторник вечером в Министерстве юстиции США с кратким объявлением в связи с выдвижением обвинений в адрес Трампа по упомянутому делу.

Смит также заявил, что нападение на конгресс США было спровоцировано ложью экс-президента, стремившегося помешать утверждению итогов выборов, а также добавил, что обвинение будет стремиться к тому, чтобы судебный процесс над Трампом шел быстро.