В лагере палестинских беженцев на юге Ливана вступило в силу прекращение огня

Командир объединенных вооруженных формирований палестинцев полковник Мунир Микдах пояснил, что бойцов из жилых кварталов выведут

БЕЙРУТ, 2 августа. /ТАСС/. Ситуация в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана нормализовалась во вторник вечером после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил телеканалу Al Mayadeen командир объединенных вооруженных формирований палестинцев полковник Мунир Микдах.

По его словам, спокойствие установилось во всех районах, где шли перестрелки между бойцами движения ФАТХ и членами экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ). "Благодаря посредническим усилиям депутатов ливанского парламента и мусульманского духовенства принято решение прекратить огонь и вывести бойцов из жилых кварталов, - заявил Микдах. - Затем будет проведено расследование обстоятельств гибели начальника службы безопасности ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши, на которого было совершено покушение 30 июля".

По данным медицинских источников, число погибших за четыре дня уличных перестрелок в Айн аль-Хильве выросло до 11, еще 60 получили ранения. Свыше 2 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы в город Сайда, в окрестностях которого находится лагерь.

Как отметил ранее официальный представитель движения ФАТХ в Ливане Джихад Таха, конфликт в лагере был спровоцирован в момент, когда предпринимаются усилия по преодолению раскола в палестинских рядах на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. По его словам, "то, что происходит в Айн аль-Хильве, отвечает замыслам тех, кто стремится нанести удар в спину палестинцам в этот ответственный момент".

Вспышки столкновений в лагере, где укрываются члены экстремистских группировок, имели место в марте и мае 2023 года, однако они не были такими ожесточенными. В 2013 году ливанская армия подавила вооруженный мятеж в Сайде, который возглавлял радикальный проповедник шейх Ахмед аль-Асир. Несколько десятков боевиков из числа его сторонников укрылись в Айн аль-Хильве.

Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. человек.