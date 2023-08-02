1 августа, 22:46
Попытка госпереворота в Нигере

Лидер мятежников в Нигере встретился с представителями профсоюзов и христианских общин

В результате встреч никаких заявлений для СМИ сделано не было

РАБАТ, 2 августа. /ТАСС/. Генерал Абдурахман Тчиани, объявленный мятежниками в Нигере главой государства, провел встречу с представителями ведущих профсоюзов. Об этом сообщило Нигерское агентство печати (НАП).

Читайте также
Что известно о попытке госпереворота в Нигере

Кроме того, Тчиани встретился с делегацией лидеров местных христианских общин. По итогам этих контактов никаких сообщений для прессы не публиковалось, отмечает НАП.

Прошедшие встречи продолжают серию контактов Тчиани с различными социально-экономическими, религиозными и профессиональными кругами Нигера, отмечает агентство. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация