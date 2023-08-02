Лидер мятежников в Нигере встретился с представителями профсоюзов и христианских общин

В результате встреч никаких заявлений для СМИ сделано не было

РАБАТ, 2 августа. /ТАСС/. Генерал Абдурахман Тчиани, объявленный мятежниками в Нигере главой государства, провел встречу с представителями ведущих профсоюзов. Об этом сообщило Нигерское агентство печати (НАП).

Кроме того, Тчиани встретился с делегацией лидеров местных христианских общин. По итогам этих контактов никаких сообщений для прессы не публиковалось, отмечает НАП.

Прошедшие встречи продолжают серию контактов Тчиани с различными социально-экономическими, религиозными и профессиональными кругами Нигера, отмечает агентство.