Маккарти назвал обвинения против Трампа попыткой отвлечь внимание от Байденов

Спикер Палаты представителей Конгресса США отметил, что республиканцы продолжат искать "истину по делу о "корпорации Байденов" и двоякой системе правосудия"

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Новые обвинения в адрес бывшего президента США республиканца Дональда Трампа являются попыткой правящей Демократической партии отвлечь внимание от историй, которые касаются предположительно имевшего место в прошлом использования нынешним американским лидером Джо Байденом служебного положения для поддержки деловой активности своего сына Хантера. Такое мнение выразил во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти.

Он написал на странице в Twitter, что в последние дни в США стала известна серия разоблачений и обвинений, затрагивавших Хантера Байдена, а также его отца в период пребывания на посту американского вице-президента (2009-2017). "Все в Америке могли видеть, что произойдет дальше: попытка Минюста отвлечь внимание от новостей и атаковать фаворита в борьбе за выдвижение кандидатом [на пост главы администрации США на следующих выборах предыдущего] президента Трампа", - убежден Маккарти.

В американской государственной иерархии пост спикера нижней палаты Конгресса является третьим по значимости.

"Мы недавно узнали следующее: Хантер получал деньги от Китая, вопреки утверждениям президента Байдена; президент Байден беседовал с деловыми партнерами Хантера более 20 раз, вопреки прежним утверждениям Байдена; Минюст Байдена пытался тайно обеспечить Хантеру широкий иммунитет [от судебного преследования] и признал, что чрезвычайно выгодная сделка [сына хозяина Белого дома с правоохранительными органами] являлась беспрецедентной. И только вчера новый [социологический] опрос показал, что [бывший] президент Трамп является, вне всякого сомнения, ведущим политическим оппонентом [Джо] Байдена", - отметил Маккарти.

"Республиканцы в Палате представителей продолжат докапываться до истины по делу о "корпорации Байденов" и двоякой системе правосудия", - пообещал законодатель.