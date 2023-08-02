Генпрокурор назвал расследование в отношении Трампа крупнейшим в истории США

Меррик Гарленд также назвал штурм Капитолия в 2021 году "нападением на демократию"

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Генпрокурор США Меррик Гарленд назвал "крупнейшим в истории" США расследование в отношении экс-президента страны Дональда Трампа.

"Сразу же после нападения на демократию, которое произошло 6 января [2021 года], сотрудники и сотрудницы министерства юстиции приступили к тому, что превратилось в крупнейшее расследование в нашей истории. <...> [Спецпрокурор Джек] Смит и его команда опытных и принципиальных агентов и прокуроров следуют фактам и закону, куда бы он ни привел", - убежден Гарленд. Его выступление транслировал телеканал Newsmax.