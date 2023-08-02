CNN установила имена пятерых сообщников Трампа, проходящих по делу о штурме Капитолия

По данным телекомпании, речь идет о бывших адвокатах экс-президента США Руди Джулиани и Джоне Истмене, а также экс-адвокате его избирательного штаба Сидни Пауэлл

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Телекомпания CNN установила имена пятерых из шести предполагаемых сообщников бывшего президента США Дональда Трампа, проходящих по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов и штурме Капитолия.

Как следует из опубликованного ранее обвинительного заключения, Трамп "заручился поддержкой сообщников, содействовавших ему в попытках отменить легитимные итоги президентских выборов 2020 года и сохранить власть". При этом их имена в документах не приводятся, четверых из них называют "юристами", одного - "сотрудником Министерства юстиции США", еще одного - "политическим консультантом".

По информации CNN, речь идет об экс-адвокатах Трампа Руди Джулиани и Джоне Истмене, а также экс-адвокате его избирательного штаба Сидни Пауэлл. Кроме того, согласно данным телекомпании, в качестве сообщников Трампа по делу проходят бывший сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, выступавший в поддержку республиканца, а также юрист Кеннет Чесебро. Имя шестого сообщника телекомпании установить не удалось.

Информация о предъявлении сообщникам Трампа каких-либо обвинений в документах не приводится. По версии специального прокурора США Джека Смита, некоторые из сообщников распространяли заведомо ложные утверждения относительно нарушений на выборах, другие якобы помогали Трампу в попытках отменить итоги голосования.

Трамп и другие республиканцы после прошлых выборов президента, на которых одержал победу демократ Джо Байден, заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

6 января 2021 года сторонники Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.