Судья Чаткэн, приговорившая Марию Бутину к 18 месяцам заключения, будет вести дело Трампа

Экс-президенту США предъявили обвинения по четырем пунктам

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн, которая в 2019 году приговорила Марию Бутину к 18 месяцам заключения, будет вести дело о попытках экс-президента США Дональда Трампа препятствовать утверждению итогов выборов и штурме Капитолия. Эти сведения были опубликованы во вторник в электронной базе судебной инстанции.

"Дело передано судье Тане Чаткэн", - следует из текста документа. В качестве обвиняемого указан Трамп, перечисленные пункты обвинения включают "сговор с целью обмана США", "сговор против прав", "сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам", "воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам".

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма.