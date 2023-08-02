Член Конгресса США добивается прекращения финансирования спецпрокурора

Марджори Тейлор-Грин обвинила Минюст и ФБР в том, что они превратились в "политических наемных убийц"

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин намерена добиваться прекращения финансирования аппарата спецпрокурора Джека Смита, выдвинувшего обвинения в адрес предыдущего американского президента Дональда Трампа по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

В обнародованном во вторник письменном заявлении Тейлор-Грин, представляющая, как и Трамп, Республиканскую партию, выразила мнение, что нынешние решения Министерства юстиции США в лице Смита напоминают шаги "авторитарных режимов". Минюст США и подчиненное ему Федеральное бюро расследований (ФБР) превратились в "политических наемных убийц, орудующих по приказу действующего [американского] президента", убеждена законодатель. Нынешний американский лидер Джо Байден - демократ.

По оценке Тейлор-Грин, которая представляет в Конгрессе штат Джорджию, "спецпрокурор Смит превысил полномочия <...>". "Эти действия являются, вне всякого сомнения, политически мотивированными, содержат явное намерение вмешаться в предстоящие в 2024 году [в США всеобщие] выборы", - считает законодатель. "Поэтому, - сообщает Тейлор-Грин, - я использую правило Холмена, чтобы лишить финансирования спецпрокурора Джека Смита, так как этим безосновательным разбирательствам и [судебным] преследованиям надо положить конец". Речь идет о принятом в 1876 году правиле законотворческой деятельности Палаты представителей, которое позволяет, в частности, адресно сокращать или аннулировать бюджетные ассигнования на деятельность тех или иных чиновников федерального правительства. Кроме того, Тейлор-Грин напомнила, что в мае внесла в Конгресс предложение об отстранении от должности министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда. Она также пообещала, что не будет поддерживать законопроекты о финансировании деятельности Минюста США и ФБР, пока те не вернутся к принципам беспристрастности и невмешательства в межпартийную борьбу.

По мнению Тейлор-Грин, решения демократов и Смита в отношении Трампа "нацелены на подрыв ключевых ценностей" американского общества. Однако граждане США "видят эти действия насквозь", полагает законодатель.

Смит объявил несколькими часами ранее о выдвижении обвинений Трампу по четырем статьям. Бывшему президенту США фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах ноября 2020 года, за счет незаконных действий. Трамп намерен принимать участие в президентских выборах в 2024 году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы быть официально выдвинутым Республиканской партией в качестве ее кандидата на предстоящих в 2024 году выборах. Байден собирается на них бороться за переизбрание на высший государственный пост от демократов.