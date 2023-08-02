Байден смотрел фильм "Оппенгеймер" в момент предъявления обвинений Трампу

Согласно отчетам пресс-пула Белого дома, президент с женой сначала поужинал в ресторане

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл смотрели фильм "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023) в кинотеатре города Рехобот-Бич (штат Делавэр) в тот вечер, когда бывшему лидеру страны Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года.

Согласно отчетам пресс-пула Белого дома, Байден с женой сначала поужинал в рыбном ресторане. Затем они направились на просмотр драмы режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

"Кортеж прибыл к кинотеатру у ресторана в 18:30. Они смотрят "Оппенгеймер", - говорится в одном из отчетов.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил несколькими часами ранее о выдвижении обвинений в адрес Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на ноябрьских выборах 2020 года, за счет незаконных действий. Трамп намерен принять участие в президентских выборах в следующем году. По результатам социологических опросов у него есть все шансы быть официально выдвинутым Республиканской партией в качестве ее кандидата на предстоящих в 2024 году выборах. Байден собирается на них бороться за переизбрание на высший государственный пост от демократов.