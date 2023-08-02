В Коста-Рике начали расследование в отношении президента по делу о торговле влиянием

Жалобу подал Леонель Барух, который является членом совета директоров медиагруппы CR Hoу

ГАВАНА, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура Коста-Рики начала расследование в отношении президента страны Родриго Чавеса и нескольких членов правительства по подозрению в торговле влиянием. Об этом сообщило AFP со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что дело было открыто после жалобы, поданной Леонелем Барухом, который является членом совета директоров медиагруппы CR Hoy. В эфире и на страницах СМИ Чавес неоднократно подвергался критике.

По данным агентства, Барух обвиняет Чавеса и других официальных лиц во вмешательстве в бракоразводный процесс между ним и его бывшей женой, а также в спор об опеке над их детьми. Бизнесмен утверждает, что власти занимали сторону экс-супруги, поскольку она участвовала в создании видеоролика для социальных сетей, который использовало в своих целях руководство страны.

В соответствии с законодательством центральноамериканского государства торговля влиянием наказывается тюремным заключением на срок от двух до пяти лет.

Это второе расследование, начатое в отношении Чавеса менее чем за месяц. В июле прокуратура открыла дело о предполагаемом злоупотреблении властью со стороны главы государства. Как сообщает AFP, ранее Чавес находился в официальной поездке в Бельгию для участия в саммите ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, но также посетил Латвию, откуда родом его жена. Эта поездка не была предусмотрена при планировании расходов.