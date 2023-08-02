Пенс прокомментировал предъявление обвинений Трампу

Бывший вице-президент США заявил, что главой государства не может быть человек, который ставит себя выше конституции

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Майк Пенс, комментируя предъявление обвинений экс-главе государства Дональду Трампу, заявил, что президентом Соединенных Штатов не может быть человек, который ставит себя выше конституции.

"Сегодняшнее обвинение служит важным напоминанием: любой, кто ставит себя выше конституции, никогда не должен быть президентом Соединенных Штатов. <...> Наша страна важнее, чем один человек. Наша конституция важнее, чем карьера любого человека. 6 января [2021 года] бывший президент Трамп потребовал, чтобы я выбирал между ним и конституцией. Я выбрал конституцию, и всегда буду [выбирать ее]", - написал он на своей странице в Twitter во вторник.

Пенс, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента США и претендует на участие в выборах 2024 года, добавил, что в случае победы "не уступит ни дюйма в вопросе защиты Америки", и пообещал делать это "в соответствии с присягой на конституции".

Трамп намерен принять участие в президентских выборах в 2024 году. Судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы быть официально выдвинутым Республиканской партией в качестве ее кандидата пост главы государства.