В КНДР считают, что Япония превращается в военную державу под предлогом угроз извне

Научный сотрудник Института по делам Японии при МИД республики Ким Соль Хва отмечает, что Токио "вновь становится опасной силой в регионе"

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Содержание доклада японского Министерства обороны под названием "Белая книга" свидетельствует о том, что Япония превращается в военную державу под предлогом внешних угроз. Такое мнение содержится в опубликованной в среду Центральным телеграфным агентством Кореи статье научного сотрудника Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва.

"Япония в "Белой книге" по обороне оправдала свои происки превращения в военную державу под предлогом угрозы от окружающих ее стран, возмущаясь по поводу "самой суровой и сложной обстановки с безопасностью после Второй мировой войны" и "вступления в новую эпоху кризиса". Япония, которая после поражения в войне разбивала одну за другой оковы военного преступника, вновь становится опасной силой в регионе", - говорится в материале.

В докладе японского оборонного ведомства в этом году формулировки по России, КНР, КНДР и сотрудничеству с США несколько изменились по сравнению с прошлым годом, поскольку "Белая книга" 2023 года писалась на основе и с учетом новой стратегии национальной безопасности Японии, принятой в прошлом году. В частности, КНДР в документе обозначена как страна, представляющая для Японии еще более серьезную угрозу, чем когда-либо, из-за совершенствования ракетно-ядерных технологий.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию национальной безопасности. В частности, в ней указано на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП, то есть по образцу НАТО. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет Type-12, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.