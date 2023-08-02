2 августа, 02:37

Judicial Watch: после предъявления Трампу обвинений честные выборы 2024 года невозможны

AP Photo/ Mariam Zuhaib
© AP Photo/ Mariam Zuhaib

Глава американской консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон отметил, что обвинение представляет собой угрозу и запугивание Демократической партией абсолютно всех ее политических оппонентов

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Проведение честных президентских выборов в США в 2024 году стало невозможным после предъявления обвинений бывшему главе государства Дональду Трампу. Такое мнение выразил во вторник президент американской консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон.

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"Давайте будем честными: обвинение представляет собой откровенную угрозу и запугивание Демократической партией абсолютно всех ее политических оппонентов, - говорится в его заявлении. - Послание режима [действующего президента Джо] Байдена звучит следующим образом: "Мы посадим вас в тюрьму, если вы оспариваете выборы". Свободные и честные выборы в 2024 году официально невозможны".

Фиттон убежден, что администрация Байдена "отбросила законы и американскую конституцию", предъявив Трампу обвинения "за то, что он осмелился оспорить президентские выборы 2020 года, имея на то богом данное право как президент, гражданин и кандидат [на высший государственный пост]".

"Джо Байден и его ставленник Меррик Гарленд (генеральный прокурор США - прим. ТАСС) в Министерстве юстиции хотят отвлечь внимание от неопровержимых доказательств коррумпированности самого Байдена, пытаясь посадить в тюрьму Трампа и превратить его в политзаключенного", - считает руководитель Judicial Watch.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил несколькими часами ранее о выдвижении обвинений в адрес Трампа по четырем статьям: сговор с целью обмана США, сговор против прав, сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам, воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам". Бывшему президенту США фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на ноябрьских выборах 2020 года, за счет незаконных действий.

Трамп намерен принять участие в президентских выборах в следующем году. Судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы быть официально выдвинутым Республиканской партией в качестве ее кандидата на предстоящих в 2024 году выборах. Байден собирается на них бороться за переизбрание на высший государственный пост от демократов. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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