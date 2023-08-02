В МИД Китая заявили, что страны G20 не приняли декларацию по климату из-за геополитики

В ведомстве отметили, что Пекин "выражает сожаление по этому поводу"

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Китайская сторона на встрече в индийском городе Ченнаи не препятствовала принятию совместной декларации стран Группы двадцати (G20). Как сообщил МИД КНР, этому помешали геополитические проблемы.

"Данная информация [о несогласии Китая с пунктами, касающимися снижения выброса парниковых газов, прекращения использования ископаемого топлива и повышения доли возобновляемых источников энергии] абсолютно не соответствует действительности, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - На встрече не удалось принять декларацию в связи с тем, что отдельные страны без какой-либо объективной причины создали препятствия, увязав ее с геополитическими проблемами".

Как уточнил МИД КНР, китайская сторона "выражает сожаление по этому поводу". "Китай делает все возможное для оказания поддержки и предоставления помощи прочим развивающимся странам, <...> вносит активный вклад в формирование справедливой и рациональной системы глобального управления климатом, опирающейся на взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркивается в заявлении.

28 июля по итогам встречи по климату в Ченнаи представители G20 не смогли согласовать совместную декларацию. По данным агентства Reuters, разногласия возникли по пунктам, касающимся целей по снижению выброса парниковых газов на сроки до 2025 и 2030 годов. Как утверждает неназванный участник переговоров, на которого ссылается агентство, против их принятия высказались развивающиеся страны.