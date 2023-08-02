Перу получило председательство в Тихоокеанском альянсе после вызванной конфликтом задержки

Глава чилийского МИД отметил, что главная задача стран-участниц - реактивация альянса

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Чили передало Перу председательство в Тихоокеанском альянсе (ТА), выступив посредником между конфликтующими Лимой и Мехико.

"Чили сегодня официально передало временное председательство в ТА Перу", - сообщило во вторник чилийское министерство иностранных дел.

Глава ведомства Альберто ван Клаверен поблагодарил своих коллег за то, что "дух консенсуса между четырьмя странами-членами взял вверх". "Нас больше всего интересует реактивация Тихоокеанского альянса", - отметил он.

В декабре 2022 года председательство в ТА должно было перейти от Мехико Лиме, но президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался передать его своей перуанской коллеге Дине Болуарте, поскольку считает ее узурпатором. В конце июня председательство в блоке взяло на себя Чили с обещанием передать его через месяц Перу.

Болуарте стала главой государства после того, как Конгресс Перу объявил импичмент экс-президенту Педро Кастильо из-за обвинений в коррупции. После его отставки в Перу начались протесты и беспорядки, в ходе которых погибли десятки человек.