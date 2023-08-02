Китайский дипломат изложил Госдепу и Белому дому позицию КНР по Тайваню

Об этом сообщил МИД КНР после встречи главы департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Яна Тао с помощником госсекретаря США Дэниелом Критенбринком и старшим директором по делам Китая и Тайваня в СНБ Белого дома Сарой Беран

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао изложил позицию китайского правительства по тайваньскому вопросу на встрече в Вашингтоне с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком и старшим директором по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сарой Беран.

"Ян Тао изложил жесткую позицию китайской стороны по проблеме Тайваня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

МИД Китая подтвердил, что в ходе этих рабочих консультаций состоялся "искренний, глубокий и конструктивный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, интересующим обе стороны".

Ранее пресс-служба Госдепартамента США проинформировала, что на встрече также поднималась украинская проблема. По оценке американской стороны, консультации были "содержательными и продуктивными".

Власти КНР неоднократно напоминали Белому дому, что тайваньский вопрос - это красная линия в китайско-американских отношениях. На прошлой неделе президент США Джо Байден распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. По сведениям телеканала ABC, Министерство обороны Соединенных Штатов предоставит Тайбэю переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.