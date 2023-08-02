Туркмения на полях ГА ООН предложит создать международную платформу по проблемам Каспия

В МИД страны также заявили, что намерены инициировать создание регионального совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии

АШХАБАД, 2 августа. /ТАСС/. Туркмения в сентябре на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН планирует внести предложение о создании "Каспийской экологической инициативы". Об этом говорится в статье МИД Туркмении, опубликованной в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

"С учетом плодотворного сотрудничества по каспийской проблематике Туркменистан вносит предложение о создании "Каспийской экологической инициативы", которая призвана стать международной платформой для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биоресурсов, а также решением ряда экологических проблем", - говорится в статье.

Туркмения также предложит рассмотреть инициативу о создании регионального совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде. Отмечается, что инициатива направлена на сохранение мира, безопасности и добрососедства в Центральной Азии, а также налаживание механизма водопользования трансграничных рек региона.