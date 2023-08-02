Туркмения предлагает учредить в Ашхабаде институт нейтралитета и безопасности

Предполагается, что эта площадка может стать местом для проведения научных работ и исследований по нейтралитету

АШХАБАД, 2 августа. /ТАСС/. Туркмения планирует обсудить в сентябре на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН возможность создания института нейтралитета и безопасности в Ашхабаде. Об этом говорится в статье МИД, опубликованной в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

"С целью дальнейшего упрочения многостороннего сотрудничества в рамках Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития будет предложено проведение в Ашхабаде очередной встречи высокого уровня Группы друзей в декабре 2023 года с последующей организацией в декабре 2024 года в Ашхабаде международной конференции по Группе друзей нейтралитета в интересах мира и безопасности. В этом контексте Туркменистан предлагает обсудить возможность учреждения в Ашхабаде института нейтралитета и безопасности, который мог бы стать эффективной площадкой для проведения научных работ и исследований по нейтралитету и связанным с ним вопросам", - отмечается в публикации.

Также Туркмения предлагает рассмотреть возможность принятия резолюции Генассамблеи ООН "Стабильная, устойчивая и надежная энергетическая мобильность и ее ключевая роль в обеспечении устойчивого развития". Проект документа предусматривает проведение в Ашхабаде в 2025 году международного форума "Устойчивая энергетика для всех". Кроме того, Туркмения выразит готовность к сотрудничеству с заинтересованными сторонами в контексте разработки и внедрения энергосберегающих технологий, а также развития системы возобновляемых источников энергии.

12 декабря 1995 года на сессии ГА ООН при единогласной поддержке 185 стран была принята специальная резолюция о постоянном нейтралитете Туркмении. Повторное утверждение этого документа состоялось 3 июня 2015 года на сессии Генассамблеи при единогласной поддержке 193 государств.