2 августа, 03:41

В Южной Корее впервые за шесть лет проведут учебную эвакуацию при воздушном налете

Они запланированы на 23 августа, передает Yonhap

СЕУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Республики Корея впервые за шесть лет проведут общенациональные учения, в ходе которых будет отработано реагирование на воздушные налеты. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, учения начнутся 23 августа в 14:00 по местному времени (08:00 мск) и продлятся 20 минут. В течение этого срока жители страны должны будут направиться в ближайшие убежища. В районах, которые, согласно сценарию учений, подвергнутся нападению, будет приостановлено движение автомобильного транспорта.

Как отмечает агентство, проведение учений связано с "растущей необходимостью подготовить население страны к возникновению чрезвычайных ситуаций". 

Теги:
Республика Корея
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