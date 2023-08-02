Министр туризма Индонезии призвал правительство упростить визовые правила

Сандиага Уно надеется, что это привлечет больше туристов в страну

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Власти Индонезии должны принять меры для увеличения числа рейсов и упрощения требований по получению визы по прибытии, чтобы увеличить поток иностранных туристов. Об этом заявил министр туризма страны Сандиага Уно после встречи с президентом Джоко Видодо.

"Мы надеемся, что эти меры привлекут больше туристов в Индонезию", - привело его слова агентство Antara. На встрече с Видодо Уно также представил отчет о развитии туристической отрасли в 2023 году, отметив, что восстановление туризма после пандемии в первом полугодии превысило целевой показатель на 10-15%. По итогам 2023 года власти намерены довести число иностранных туристов, посетивших Индонезию, до 8,5 млн. Ранее целевой показатель был установлен на отметке 7,4 млн туристов.

Ранее власти Индонезии решили не возобновлять безвизовый режим для 159 стран, включая РФ, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В настоящее время возможность безвизового въезда в Индонезию есть у граждан стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Граждане некоторых стран, включая РФ, при выполнении определенных условий могут получить визу на 30 дней по прибытии в страну.

Позднее в Минтуризма назвали решение о приостановке безвизового режима временным, отметив, что власти проведут более детальное изучение вопроса.