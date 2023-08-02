Япония приступила к совместным с Италией учениям ВВС с участием истребителей F-35A

Страны намерены проводить маневры до 10 августа

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Воздушные Силы самообороны Японии приступили к проведению совместных учений с ВВС Италии. Как сообщается на сайте японского штаба воздушных Сил самообороны, они проходят на базе Комацу в префектуре Исикава и прилегающем к ней воздушном пространстве.

Учения продлятся до 10 августа. От Японии в них задействованы четыре истребителя F-15 и один самолет-заправщик Boeing KC-767, от Италии - четыре истребителя F-35A, три Boeing KC-767, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения на базе бизнес-джета Gulfstream G550 и один военно-транспортный самолет C-130J.

Маневры будут проводиться в дневное время суток, чтобы не доставлять неудобств местным жителям. В ходе них стороны намерены отработать тактическое взаимодействие и провести несколько других тренировочных мероприятий для пилотов.

Токио и Рим в последние годы расширяют свое сотрудничество в сфере обороны. В декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия достигли договоренности о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году.

Соответствующие программы - Tempest, реализуемая Лондоном и Римом, и японская F-X - были объединены под общим названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. При этом оперативная совместимость с техникой США и НАТО будет его центральной концепцией.