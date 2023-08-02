Замглавы администрации Тайваня транзитом посетит Нью-Йорк и Сан-Франциско

Лай Циндэ остановится в этих городах на пути в Парагвай

ГОНКОНГ, 2 августа. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации Тайваня Лай Циндэ на пути в Парагвай и обратно транзитом совершит остановки в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства острова Юй Далэй.

"Специальный представитель [главы администрации Тайваня Цай Инвэнь] 12 августа покинет остров и вернется на Тайвань 18 числа. На пути туда он транзитом посетит Ньй-Йорк, а во время возвращения остановится в Сан-Франциско", - приводит его слова тайваньский телеканал Sanlih.

По словам дипломата, остановка в Нью-Йорке продлится с 12 по 13 августа, а утром 14 числа Лай Циндэ прибудет в южноамериканскую страну. 15 августа он посетит инаугурацию избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи. На обратном пути Лай Циндэ с 16 по 17 августа совершит транзитную остановку в Сан-Франциско, после чего вылетит на Тайвань и вернется на остров 18 числа.

17 июля американская администрация подтвердила, что Лай Циндэ посетит Соединенные Штаты. Как уточнил госсекретарь Энтони Блинкен, тайваньский политик проследует транзитом через США в рамках поездки в Парагвай. Схема транзитного визита является обычной при поездках представителей администрации Тайваня в США, поскольку Вашингтон официально не признает независимость Тайваня.

Лай Циндэ является представителем правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Его называют одним из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на предстоящих в январе следующего года выборах, так как он лидирует в опросах общественного мнения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.