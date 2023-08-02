Демократы США сочли последние обвинения самыми серьезными среди всех уголовных дел Трампа

Чак Шумер и Хаким Джеффрис отметили, что это дело будет напоминанием для американцев о том, что даже президент страны "не находится выше закона"

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Предъявленные во вторник экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года и штурме Капитолия являются самыми серьезными из всех, с которыми он сталкивался до сегодняшнего дня. Такое мнение во вторник выразили лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк).

"Третье обвинение в адрес Трампа показывает в шокирующих подробностях, что насилие того дня [6 января 2021 года] стало кульминацией преступного замысла, который на протяжении месяца разворачивался под руководством бывшего президента, чтобы бросить вызов демократии и опровергнуть решение американского народа. Это обвинение самое серьезное и самое значимое на сегодня. Оно будет служить суровым напоминанием для поколений американцев о том, что никто, включая президента Соединенных Штатов, не находится выше закона", - говорится в их совместном заявлении.

По наблюдению портала Axios, большинство представителей Демократической партии предпочитали "аккуратно избегать" чересчур громких высказываний в связи с предыдущими уголовными обвинениями Трампа в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, а также в ненадлежащем обращении с секретными документами. Портал объясняет проявленную во вторник эмоциональность тем, что штурм Капитолия - это "личная история" для демократов.

Так, экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая 6 января угрожала "вырубить" Трампа, если он появится в здании Капитолия, в своем заявлении также отметила серьезность предъявленных обвинений, подчеркнув, что, по заветам отцов-основателей США, никто не может быть выше закона.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил ранее о выдвижении обвинений в адрес Трампа по четырем статьям: сговор с целью обмана США, сговор против прав, сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам, воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на ноябрьских выборах 2020 года, за счет незаконных действий.

Трамп намерен принять участие в президентских выборах в 2024 году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы быть официально выдвинутым Республиканской партией в качестве ее кандидата.