В Пентагоне заявили, что КНР пассивно относится к предложениям США о военных каналах связи

По словам помощника министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мары Карлин, глава ведомства Ллойд Остин неоднократно пытался наладить каналы связи, но предложения не находили отклика со стороны Китая

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Китайская сторона продолжает прохладно относиться к американским предложениям о формировании военных каналов связи, в том числе на случай кризисов. Это подтвердила во вторник на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

По ее словам, инициативы налаживания таких контактов выдвигает в том числе американский министр обороны Ллойд Остин, однако они не находят заинтересованного отклика у Пекина. "Мы были бы страшно довольны, если бы были расширяющиеся каналы связи с КНР. <...> Мы в Министерстве обороны США, как вы, наверное, знаете, напряженно пытались установить каналы связи [с китайскими коллегами], но они смотрели на это без энтузиазма. Поэтому министр Остин запрашивал множество раз налаживание каналов связи, особенно для кризисных ситуаций", - заявила Карлин.

Она отметила, что "министр Остин продолжает запрашивать это". "КНР смотрит на это без энтузиазма", - признала сотрудница военного ведомства США. Согласно изложенной ею информации, американская сторона считает такой подход "действительно проблематичным".

Как одновременно утверждала Карлин, у США есть "неотложная необходимость поддержать и укрепить сдерживание в отношении КНР". В то же время Вашингтон исходит из того, что "никакой конфликт не является надвигающимся или неизбежным", заверила помощник министра, комментируя в том числе ситуацию вокруг Тайваня. Карлин отказалась уточнить, готовы ли союзники и партнеры США в Азиатско-Тихоокеанском регионе играть военную роль при потенциальной защите Тайваня. "Не хочу строить умозаключения относительно чрезвычайных ситуаций", - сказала представитель Пентагона. Вместе с тем она выразила мнение, что такие страны "все больше понимают: безопасность и стабильность в регионах Индийского и Тихого океанов не являются данностью", в связи с чем им "необходимо играть роль в обеспечении того, чтобы дело так продолжало обстоять и дальше".

Выступая 9 июля на брифинге для журналистов, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что американо-китайский военный диалог до сих пор не возобновлен. Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон, несмотря на отказ Пекина, продолжит добиваться восстановления каналов связи между командованиями Вооруженных сил США и Народно-освободительной армии Китая, военно-политическим руководством двух стран.