2 августа, 05:28
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане заявили о перехвате БПЛА армии Армении

По данным азербайджанского Министерства обороны, беспилотник запустили с территории Горисского района армянской стороны

БАКУ, 2 августа. /ТАСС/. Азербайджанские военнослужащие перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Армении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"1 августа примерно в 20:45 [19:45 мск] квадрокоптер DJI Mavic 3 Вооруженных сил Армении предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии в Лачинском направлении. Аппарат был перехвачен и посажен с помощью специальных технических средств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотник запущен с территории Горисского района Армении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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