Сын Трампа назвал обвинения против отца способом помешать экс-президенту выиграть выборы

Дональд Трамп - младший отметил, что это связано и с высоким рейтингом экс-главы США

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Предъявление обвинений экс-главе США Дональду Трампу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать все, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах. Такое мнение выразил сын политика Дональд Трамп - младший.

"Странно, почему это обвинение, если оно настолько реально и серьезно, не было предъявлено 2,5 года назад <...>. Очевидно, это произошло сейчас, когда рейтинг Трампа настолько высокий, что [так называемое] глубинное государство сделает все, чтобы помешать ему победить [на президентских выборах]", - написал он в Twitter.

Трамп - младший занимает должность исполнительного вице-президента The Trump Organization, занимается медиабизнесом и активно комментирует происходящее в США в своих соцсетях.

Ранее президент американской консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон заявил, что проведение честных президентских выборов в США в 2024 году стало невозможным после предъявления обвинений Трампу.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил ранее о выдвижении обвинений в адрес Трампа по четырем статьям: сговор с целью обмана США, сговор против прав, сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам, воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на ноябрьских выборах 2020 года, за счет незаконных действий.

Трамп намерен принять участие в президентских выборах в 2024 году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы быть официально выдвинутым Республиканской партией в качестве ее кандидата на предстоящих выборах. Нынешний президент Джо Байден также собирается на них бороться за переизбрание на высший государственный пост от демократов.