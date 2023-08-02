СМИ: власти КНР привлекут компании и частных лиц к борьбе со шпионажем

По информации Global Times, лицам, которые внесли большой вклад в работу по этому направлению, нужно давать соответствующее вознаграждение

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Китайские власти будут привлекать компании и жителей страны к масштабной и всесторонней борьбе со шпионажем. Об этом сообщила газета Global Times.

"Министерство государственной безопасности (МГБ) во вторник указало на необходимость привлечения всех слоев общества к борьбе со шпионажем, - говорится в статье издания. - Власти должны улучшить механизмы защиты путем вовлечения граждан в антишпионскую деятельность".

В материале подчеркивается, что лицам, которые внесли большой вклад в работу по этому направлению, нужно давать соответствующее вознаграждение. Со ссылкой на источник авторы газеты отмечают, что в последнее время возникли "новые методы" совершения преступлений, которые ставят под угрозу национальную безопасность.

"Власти призывают китайские компании и частных лиц повысить уровень осведомленности", - уточняется в статье. В ней отмечается, что компетентным госструктурам следует активизировать усилия по обучению населения, которое должно "стать единой мощной силой по поддержанию национальной безопасности".

"Правительство на всех уровнях вместе с соответствующими ведомствами должно привлечь внимание общественности и обеспечить ее обучение превентивным мерам безопасности, связанным с антишпионской деятельностью", - сообщает газета. Авторы отмечают, что, в соответствии с позицией МГБ, к борьбе со шпионажем необходимо подключить СМИ, включая телевидение и сетевые ресурсы.

Как считает специалист по вопросам нацбезопасности Китайского института современных международных отношений (Пекин) Ли Вэй, слова которого приводит издание, КНР находится в "жесткой и сложной ситуации". "Методы по осуществлению шпионской деятельности и их масштаб приобретают все более широкий охват. Они становятся более комплексными, а стратегия их применения - более изощренной, - сказал он. - Для всеобъемлющей, эффективной и тщательной антишпионской деятельности одной работы специальных госучреждений недостаточно".