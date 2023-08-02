Папа Римский Франциск отправился на Всемирный день католической молодежи в Лиссабон

В службе печати Святого престола отметили, что конфликт на Украине будет неизбежно упоминаться

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вылетел в Лиссабон для участия во Всемирном дне молодежи, многодневном фестивале молодых верующих, преимущественно католиков. Нынешняя апостольская поездка 86-летнего понтифика, 42-я зарубежная, продлится четыре дня и включит посещение католического святилища Девы Марии в городе Фатима.

Всемирный день молодежи, к которому приурочен съезд молодых людей из разных стран, был учрежден понтификом Иоанном Павлом II (1920-2005) в 1986 году. С тех пор он проходит раз в два-три года с участием глав Римско-католической церкви.

В столице Португалии ожидается до 1 млн участников мероприятия, хотя пока официально зарегистрировались около 330 тыс. человек. Традиционно на съезд приезжают паломники из разных стран. В этом году, как обычно, ожидаются группы из России и с Украины. Проведение отдельной встречи между ними, в том числе с участием Франциска, в знак стремления к миру не планируется, но полностью не исключается.

Как отметили в службе печати Святого престола в ответ на соответствующий вопрос журналистов, все мероприятия Всемирного дня молодежи "сами по себе служат символом укрепления мира". При этом отмечается, что конфликт на Украине неизбежно будет упоминаться. Не планируется пока и встреча папы с жертвами священников-педофилов, хотя если такая состоится, то будет носить конфиденциальный характер в целях психологической защиты ее участников, уточнили в ватиканской пресс-службе.

Визит Франциск начнет с обращения к руководству Португалии и представителям гражданского общества. В первый же день Папа Римский проведет официальные встречи, а также пообщается с представителями местного духовенства.

3 августа понтифик встретится с молодежью и официально откроет фестиваль. 4 августа пройдет Крестный ход, 6 августа - заключительная месса. 5 августа запланировано посещение Фатимы, где по католическому преданию 13 июля 1917 года трем местным пастушкам явилась Дева Мария. Там Франциск помолится с больными. Возвращение в Рим ожидается поздно вечером 6 августа.