Reuters узнало, что Бразилия не заинтересована в расширении БРИКС

По данным агентства, страна опасается, что группа может потерять свою сплоченность

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Бразилия не заинтересована в расширении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) из-за опасений, что группа может потерять свою сплоченность, но не будет этому препятствовать. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бразильских официальных лиц.

"Расширение может превратить блок во что-то другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью <...>. В какой-то момент Бразилии придется уступить <...>, не в нашей природе блокировать что-то", - приводит агентство слова чиновника.

Как отмечает Reuters, Бразилия будет добиваться, чтобы любое расширение было постепенным, также необходимо будет поддерживать региональный баланс и сохранять главную роль пяти членов БРИКС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема расширения БРИКС стоит "высоко в повестке дня", при этом между членами объединения существуют нюансы по поводу его расширения, это будет обсуждаться на предстоящем саммите.

Агентство Bloomberg информировало, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить БРИКС и планируют обсудить возможное расширение на саммите, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге.

По словам шерпы БРИКС от ЮАР Анил Суклал, около 30 государств проявляют сейчас интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. Индийская газета Business Standard со ссылкой на собственные источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.