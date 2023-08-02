Член Конгресса США назвала предъявление обвинений Трампу охотой на ведьм

Марджори Тейлор-Грин отметила, что она направлена на подрыв основных американских ценностей

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин считает предъявление обвинений в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа политически мотивированной охотой на ведьм.

"Моя поддержка [бывшего] президента Трампа непоколебима. Мы знаем, что это <...> политически мотивированная охота на ведьм, направленная на подрыв основных наших ценностей", - написала она в Twitter.

Сын политика Дональд Трамп - младший считает, что предъявление обвинений Трампу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать все, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил ранее о выдвижении обвинений в адрес Трампа по четырем статьям: сговор с целью обмана США, сговор против прав, сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам, воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам. Бывшему главе американской администрации инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на ноябрьских выборах 2020 года, за счет незаконных действий.