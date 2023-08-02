СМИ: в парламенте Австралии призвали запретить чиновникам использовать мессенджер WeChat

По информации телеканала 9News, это связано с риском иностранного вмешательства в политические процессы страны

СИДНЕЙ, 2 августа. /ТАСС/. Депутаты федерального парламента Австралии призвали власти страны запретить чиновникам использовать на служебных устройствах мессенджер WeChat, разработанный китайской компанией Tencent, из-за риска иностранного вмешательства в политические процессы в стране. Об этом сообщает телеканал 9News.

В заявлении парламентариев, сделанном по итогам тщательного "расследования попыток иностранного вмешательства в дела Австралии при помощи социальных сетей", содержится несколько рекомендаций и предложений для правительства страны, в частности запрет китайских мессенджеров и социальных сетей. "Федеральное правительство должно изучить вопросы о запрете использования WeChat на устройствах, принадлежащих правительственным структурам, и распространении действующего запрета использовать [социальную сеть] TikTok на устройствах, используемых подрядчиками государственных организаций", - отмечается в документе.

По словам главы парламентского комитета по безопасности Джеймса Патерсона, "платформы TikTok и WeChat подконтрольны авторитарному режиму в Китае". "Их использование создает риски для национальной безопасности Австралии, ставит под угрозу конфиденциальность правительственной информации", - сказал он, заявив также, что сейчас именно "иностранное вмешательство и шпионаж являются самой большой проблемой в сфере безопасности, с которой сталкивается Австралия".

В апреле федеральное правительство страны по соображениям безопасности запретило госслужащим использовать TikTok на служебных устройствах. Ранее руководство Евросоюза лишило права устанавливать TikTok на служебные устройства сотрудников Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента. Власти нескольких стран, в том числе Бельгии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Чехии, также не позволяют госслужащим иметь приложение на корпоративных телефонах.