Турецкие саперы уничтожили обнаруженные в море вблизи Стамбула артиллерийские снаряды

По данным администрации провинции Стамбул, ранее водолазы ВМС обнаружили 28 снарядов на дне Черного моря во время погружения в районе Софулар

СТАМБУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Саперы турецких ВМС завершили проверку пляжной зоны черноморского городка Шиле вблизи Стамбула, в море у которого в конце прошлой недели было обнаружено около 30 артиллерийских снарядов. Боеприпасы уничтожены, сообщил телеканал TV-24.

С понедельника пляжи в Шиле были закрыты, саперы обследовали берег и район, где были найдены снаряды, в целях безопасности жителей домов, расположенных у пляжной зоны, эвакуировали. По данным администрации провинции Стамбул, утром 30 июля водолазы ВМС обнаружили 28 снарядов на дне Черного моря во время погружения в районе Софулар. Восемь боеприпасов по распоряжению прокурора Шиле в тот же день были доставлены в местную воинскую часть, остальные саперы уничтожили в среду, использовав для этого свыше 30 кг взрывчатки.

По данным жандармерии, при подрыве снарядов никто не пострадал. Местным жителям разрешено вернуться в свои дома, пляжи, за исключением одного, где проводились взрывные работы, открыты. Его планируется открыть во второй половине дня.

Водолазы намерены обследовать другие прибрежные районы на предмет возможного наличия в море других боеприпасов. Для этого используется специальное оборудование, сообщает телекомпания TRT.

Прокуратура проводит расследование в связи с обнаружением снарядов. По данным следствия, они являются устаревшими боеприпасами к артиллерийским орудиям и не имеют никакого отношения к украинским морским плавучим минам в Черном море. ВМС Турции ранее неоднократно уничтожали такие мины у своего побережья.