2 августа, 06:37

Белоруссия прекратила действие соглашения с Украиной о порядке обмена жилых помещений

Документ подписали в 1995 году

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения об условиях и порядке обмена жилых помещений. Соответствующее решение закреплено постановлением, подписанным премьер-министром Романом Головченко.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об условиях и порядке обмена жилых помещений, подписанного в Минске 17 июля 1995 года", - говорится в документе.

Это соглашение устанавливало порядок обмена жилых помещений между гражданами Белоруссии и Украины, иностранными гражданами, лицами без гражданства, постоянно проживающими на территориях обоих государств и переселяющимися из одного государства - участника этого соглашения в другое. 

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